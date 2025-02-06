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Житель Татарстана подозревается в организации межрегиональной наркосети с оборотом в 40 млн рублей

31-летний житель Татарстана подозревается в создании крупной сети по продаже наркотиков через интернет-магазин, действовавшей в пяти регионах России. Об этом сообщают «Вести Саха» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Якутии.

Житель Татарстана подозревается в организации межрегиональной наркосети с оборотом в 40 млн рублей

Житель Татарстана подозревается в организации межрегиональной наркосети с оборотом в 40 млн рублей

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Житель Татарстана подозревается в организации межрегиональной наркосети с оборотом в 40 млн рублей

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным следствия, подозреваемый организовал онлайн-магазин и привлек к работе девять человек из разных регионов России: 20-летнего администратора из Нерюнгри и восемь закладчиков из Якутии, Амурской области, Москвы и Подмосковья. Сеть действовала в Нерюнгри, Тынде, Казани, Забайкальском крае и Московской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ изъяли более 5 кг наркотиков растительного и синтетического происхождения, свыше 450 доз LSD, а также 30 млн рублей наличными и 10 млн рублей на криптовалютных счетах.

По материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Все подозреваемые по решению суда заключены под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия.

Анар Зейналов

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