Главные новости к утру 3 февраля

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью 3 февраля регион подвергся массированной атаке беспилотников. Большая часть из них была перехвачена, но при падении обломков возникли «локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы», добавил глава региона.

Президент США Дональд Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном, заявил о запланированных встречах и контактах с представителями России и Украины. По его словам, обсуждение запланированных встреч проходит «довольно успешно».

До суда дошло дело основателя автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова, обвиняемого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками в выводе за рубеж около 4 млрд руб. Предполагалось, что процесс пройдет заочно, но Черемушкинский суд Москвы по ходатайству защиты направил дело в Мосгорсуд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности. По мнению защиты, районная инстанция, ранее осудившая на восемь с половиной лет колонии топ-менеджера компании Анатолия Кайро, уже сформировала мнение по делу.

Российские производители пива продолжают запуск новых напитков, которые должны заменить ушедшую с российского рынка западную продукцию. Так, холдинг «Объединенные пивоварни» регистрирует марку Gold Bier Pilsner, ассоциируемую у большинства потребителей с Чехией. Ранее на этот путь стали «Балтика» и AB InBev Efes. Местные компании расширяют свои портфели брендами, мимикрирующими под иностранные, ожидая спада продаж импортной продукции из-за повышения пошлин.

Предприниматели, работающие в бьюти-индустрии, заметив увеличение спроса на свои услуги, стали активнее открывать новые салоны красоты. Результатом этого стал рост за последний год по всей России таких заведений на 15,7%, до 76,1 тыс. На статистику повлиял также выход надомных мастеров из серой зоны: они все чаще стали арендовать кабинеты, коворкинги и даже открывать свои салоны.

В Петропавловске-Камчатском утром 3 февраля в рабочем кабинете был убит директор гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслан Кузнецов. В мужчин из карабина «Вепрь» стрелял 66-летний Валерий Трофимов — по данным СМИ, бывший совладелец гостиницы. Он не стал скрываться, оказывать сопротивления и был задержан прибывшими на место преступления сотрудниками правопорядка.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

Глава департамента эффективности правительства США и бизнесмен Илон Маск утверждает, что агентство США по международному развитию (USAID) финансировало исследования в области биологического оружия. «Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?»,— написал господин Маск в принадлежащей ему соцсети X. Никаких доказательств он не привел.