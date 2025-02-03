Панама после слов Трампа отказалась от проекта Китая «Один пояс — один путь»

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

«Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока»,— заявил господин Мулино. По его словам, на переговорах Марко Рубио не высказывал «реальной угрозы» вернуть Панамский канал или применить силу, передает PBS News.

Вместе с тем, господин Мулино напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что присутствие Китая в регионе нарушает договор о передаче Панаме водной артерии в 1999 году. Спустя несколько часов господин Трамп заявил, решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия американских солдат.

Инициатива Китая «Один пояс — один путь» — стратегия по развитию логистики, инфраструктуры и торговли, к которой, по данным на 2023 год, подключились 149 стран. Меморандум по ней с Панамой был подписан в 2017 году. Он продлевается каждые три года.