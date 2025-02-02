Главные новости к утру 2 февраля

Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины в ударе по интернату в Судже Курской области. Город находится под контролем ВСУ. Москва считает атаку провокацией.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Если страны решат ответить США, то пошлины будут увеличены.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила ответить на решение США. Ответ будет включать «тарифные и нетарифные меры». Премьер Канады Джастин Трюдо также объявил о введении пошлин на американские товары и не исключил других мер. Китай обратится в ВТО. О ситуации