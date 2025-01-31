В 2024 году Росмолодежь выделила 2,5 млрд рублей на гранты для социальных проектов

«Молодежь и дети» — государственный проект, который стартовал в 2025 году с целью создать благоприятные условия для самореализации молодого поколения. В ходе проекта будут развиваться меры поддержки волонтерских инициатив и гражданской активности среди молодежи.

Осуществится проект в рамках деятельности Росмолодежи — Федерального агентства по делам молодежи, которое отвечает за реализацию молодежной политики в России на государственном уровне с 2008 года.

«Росмолодежь помогает раскрыть потенциал и реализовывать проекты молодежи, а это более 39 млн человек у нас в стране — люди в возрасте от 14 до 35 лет»,— отмечает эксперт-наставник «Росмолодежь.Гранты» Артем Ступак.

Чтобы молодые люди могли активнее проявлять себя, Росмолодежь ежегодно проводит конкурс грантов для поддержки молодежных инициатив. Любой представитель молодежи, то есть каждый россиянин в возрасте от 14 до 35 лет, сможет получить грант на сумму до 1 млн руб. для реализации своей инициативы по решению какой-либо социальной проблемы. Например, участники смогут предложить свои идеи по поддержке детей в трудной социальной ситуации или по продвижению благотворительности. В прошлом году Росмолодежь оказала поддержку 3000 проектов и выделила на гранты суммарно 2,5 млрд рублей.

Конкурс направлен на активное привлечение молодежи к творческой деятельности и участию в социальных проектах. Также целями конкурса является повышение уровня гражданской активности, популяризация здорового образа жизни, поиск новых возможностей для реализации потенциала молодежи и, как следствие, позитивное развитие общества.

Как отмечает эксперт в области государственной молодежной политики и развития некоммерческого сектора Олег Абаев: «Сейчас есть отличные возможности для самореализации молодому поколению, как двигателям прогресса в стране. По сути, реализация проектов за счет грантовых средств Росмолодежи, позволяет молодежи обрести профессию социальных архитекторов, которые системно и последовательно делают жизнь в России лучше. И важно отметить, что инициативы ребята предлагают сами. Они, как никто другой, видят какие есть социальные проблемы в родном городе, районе, учебном заведении и как их можно решить».

Однако участие в конкурсе несет пользу не только обществу, но и самим конкурсантам.

Во-первых, каждый, кто создает и реализует проект, сможет освоить основы проектного менеджмента и развить необходимые в будущем гибкие навыки (soft skills).

Во-вторых, автор проекта получит навыки презентации и работы с медиа. Каждый социальный проект требует охвата широкой аудитории через соцсети, СМИ и партнеров.

В-третьих, проекты для конкурсов Росмолодежи можно включать в портфолио для поступления в ВУЗ или трудоустройства и получать конкурентное преимущество среди других кандидатов.

Грантовая поддержка — это реальный шанс для молодых людей не только помочь обществу, но и реализовать инициативы, получить ценный опыт и построить успешную карьеру.

Попова А.С. ИНН 246526595585