Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

Тюремная служба Израиля получила приказ задержать освобождение заключенных в рамках сделки с «Хамасом». Решение приняли премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.

Решение о приостановке обмена будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирован безопасный выход наших заложников в следующих этапах, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Автобусы с заключенными, которые следовали из тюрьмы «Офер», расположенной недалеко от Иерусалима, остановились, передает издание Ynet. Они простояли некоторое время, а затем развернулись.

По данным 12-го канала израильского телевидения, приостановка обмена заключенными связана с последним освобождением израильских заложников из плена палестинского «Хамаса». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шокирующими кадры освобождения. Заложников вели через бушующую толпу палестинцев, прежде чем отдать их Красному Кресту.

Подробнее о сделке «Хамаса» и Израиля об обмене заложниками — в публикации «Ъ».