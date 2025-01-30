Нетаньяху назвал «шокирующими» сцены передачи заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «шокирующими» кадры освобождения израильских заложников из плена палестинского «Хамаса». Прежде чем передать их Красному Кресту, заложников провели через бушующую толпу палестинцев. Прежде при освобождении к ним подъезжала машина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заложница Арбель Иехуд в окружении палестинских боевиков Фото: Ramadan Abed / Reuters Передача Арбель Иехуд представителям «Красного креста» Фото: Abdel Kareem Hana / AP Боевики «Хамас» сдерживают толпу палестинцев Фото: Abdel Kareem Hana / AP Толпа окружила автомобиль с освобожденными заложниками Гади Мозесом и Арбель Иехуд Фото: Abdel Kareem Hana / AP После передачи заложников Израиль приостановил освобождение заключенных в рамках сделки с «Хамасом» Фото: Hatem Khaled / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Заложница Арбель Иехуд в окружении палестинских боевиков Фото: Ramadan Abed / Reuters Передача Арбель Иехуд представителям «Красного креста» Фото: Abdel Kareem Hana / AP Боевики «Хамас» сдерживают толпу палестинцев Фото: Abdel Kareem Hana / AP Толпа окружила автомобиль с освобожденными заложниками Гади Мозесом и Арбель Иехуд Фото: Abdel Kareem Hana / AP После передачи заложников Израиль приостановил освобождение заключенных в рамках сделки с «Хамасом» Фото: Hatem Khaled / Reuters

«Я с крайней серьезностью отношусь к шокирующим кадрам, снятым во время освобождения наших заложников. Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС. Я требую от посредников обеспечить, чтобы подобные ужасающие сцены не повторялись, и гарантировать безопасность наших заложников. Тот, кто осмелится навредить нашим заложникам, будет нести полную ответственность за свои действия»,— сказал господин Нетаньяху, его заявление приводит канцелярия.

30 января «Хамас» освободил восемь заложников: израильтян Агаму Бергер, Арбель Иехуд и Гади Мозеса, а также пятерых тайских граждан. Все они были похищены 7 октября 2023 года. Всего на первом этапе соглашения между Израилем и «Хамасом», вступившего в силу 19 января, палестинские боевики должны освободить 33 заложника. Как писало агентство Reuters, из них живы 25 человек.

Подробнее — в публикации «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

Лусине Баласян