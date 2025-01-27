Следствие не стало просить о продлении домашнего ареста вице-мэру Дегтярска

Следствие не стало направлять в Первоуральский городской суд ходатайство о продлении домашнего ареста заместителю главы Дегтярска (Свердловская область) Андрею Ильину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее Первоуральский горсуд назначил Андрею Ильину, обвиняемого по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), домашний арест до 26 января.

Напомним, в конце ноября в администрации Дегтярска сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями дважды проводили обыски. В первый раз они изъяли документы в кабинете Андрея Ильина, во второй раз обыски проходили в кабинете Вадима Пильникова. По некоторым данным, обыски прошли по заявлению бывшего мэра Игоря Бусахина в связи со спором о водопроводе.

В этот же день Первоуральский горсуд арестовал Андрея Ильина по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По данным источника «Ъ-Урал», утром 6 декабря правоохранители повторно провели обыски в здании администрации, в частности в кабинете мэра Дегтярска Вадима Пильникова. Градоначальника задержали и предъявили обвинение по двум эпизодам по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 7 декабря суд арестовал его до 5 февраля.

Анастасия Таначева