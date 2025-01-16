Дружба на полтора миллиарда

По запросу главы Чувашии Олега Николаева прокуратура Чувашии проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в региональном Минстрое. В ходе проверки установлено, что министр Михаил Коледа способствовал заключению крупных государственных контрактов на сумму более 1,5 млрд рублей без проведения торгов. По итогам проверки глава республики принял решение об увольнении министра по утрате доверия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Михаил Коледа

Фото: Пресс-служба Минстроя Чувашии Бывший министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Михаил Коледа

Фото: Пресс-служба Минстроя Чувашии

Сегодня глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление об увольнении руководителя регионального Минстроя Михаила Коледы с формулировкой «в связи с утратой доверия». Михаил Коледа возглавлял министерство с сентября 2023 года. Позже в этот же день прокуратура республики сообщила о том, что решение об увольнении было принято по итогам проверки, проведенной ведомством.

Прокуратура Чувашии совместно с Управлением Главы республики по вопросам противодействия коррупции организовала проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в региональном Минстрое после непосредственного обращения главы республики. В ходе проверки было установлено, что министр принимал решения в пользу коммерческой организации, с руководителем которой у него сложились «имущественные и дружеские отношения», название организации не разглашается. В надзорном ведомство уточняют, что господин Коледа способствовал заключению крупных государственных контрактов с этой организацией на сумму более 1,5 млрд рублей без проведения торгов.

Среди претензий прокуратуры — не только заключение контрактов без торгов, но и последующий ведомственный контроль за их исполнением.

Как уточняется в официальном заявлении прокуратуры Чувашии, Михаил Коледа действовал в условиях неурегулированного конфликта интересов. Министр систематически принимал решения в пользу коммерческой организации.

Более того, личная заинтересованность была обусловлена наличием взаимных финансовых обязательств между министром и этой компанией. Несмотря на это, Михаил Коледа не предпринял никаких мер для предотвращения или урегулирования конфликта интересов, что стало нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Ситуация с увольнением господина Коледы не стала неожиданностью в Чувашии, так как еще в августе 2024 года в региональном министерстве строительства прошли обыски, в ходе которых была изъята документация. Тогда представители Следственного комитета и ФСБ по Чувашии отказались раскрывать подробности. Сам господин Коледа был отпущен домой после допроса. Отмечалось, что министр выразил готовность сотрудничать со следствием и попросил не задерживать его в СИЗО (о предъявлении обвинения или других санкциях по отношению к чиновнику тогда не сообщалась). Источник «Ъ» предположил, что визит правоохранителей был связан с делом арестованного экс-вице-премьера правительства Чувашии Павла Данилова. По словам собеседника, речь шла не только о взяточничестве, но и о превышении полномочий и злоупотреблениях (источник не уточнил, в чем конкретно заключалась роль экс-чиновника). Как отметил собеседник, «в истории задействованы переплетенные родственными связями компании, иногородние дельцы, и развивается она уже несколько месяцев».

На запросы «Ъ» в пресс-служба СКР по Чувашии тогда заявили, что в «данный момент не уполномочены раскрывать какую-либо информацию, но в ближайшее время она будет опубликована», однако после проведения обысков никаких сообщений не поступало до января 2025 года.

Накануне отставки Михаила Коледы, 14 января 2025 года, в Чебоксарах при попытке передачи 3,5 млн рублей был задержан ведущий инженер производственно-технического отдела Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (учредитель фонда республиканский Минстрой). Как сообщила пресс-служба СКР по Чувашии, деньги предназначались для передачи должностным лицам Минстроя. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Комментируя ситуацию, Дмитрий Горбунов, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», отметил, что в подобных случаях теоретически возможно возбуждение уголовного дела по статье 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Однако в данном случае уголовное дело не было возбуждено, что может говорить об отсутствии достаточных оснований или признаков состава преступления по результатам прокурорской проверки», — пояснил эксперт.

По его словам, сам по себе своевременно неустраненный конфликт интересов не является доказательством использования должностным лицом своих полномочий в корыстных целях. «Соответственно, в настоящее время негативные последствия для бывшего министра сводятся к увольнению, то есть дисциплинарной ответственности», — заключил юрист.

Анар Зейналов