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Министра строительства Чувашии уволили по утрате доверия

Руководителя Минстроя Чувашии Михаила Коледу освободили от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Он возглавлял министерство с сентября 2023 года.

Бывший руководитель Минстроя Чувашии Михаил Коледа

Бывший руководитель Минстроя Чувашии Михаил Коледа

Фото: Пресс-служба Минстроя Чувашии

Бывший руководитель Минстроя Чувашии Михаил Коледа

Фото: Пресс-служба Минстроя Чувашии

В августе 2024 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Минстрое. В министерстве была изъята документация, а министр Михаил Коледа отпущен после дачи показаний.

«Коммерсантъ» писал, что обыски были связаны с уголовным делом, в котором фигурирует арестованный экс-вице-премьер правительства Чувашии Павел Данилов. По словам источника «Ъ», речь идет не только о взяточничестве, но и о превышении полномочий и злоупотреблениях.

14 января в Чувашии задержали ведущего инженера отдела Республиканского фонда капитального ремонта по подозрению в посредничестве во взяточничестве при получении 3,5 млн руб. Мужчина, по версии следствия, договорился о передаче взятки в размере 9 млн руб. за заключение дополнительных соглашений с подрядчиком, который выполнял ремонт лифтов на сумму 179 млн руб.

С марта по июль 2024 года инженер также получил от подрядчика более 2,5 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Михаил Коледа был уволен в связи с утратой доверия после проверки прокуратуры, которая выявила заключение государственных контрактов без проведения торгов на сумму более 1,5 млрд руб.

Анар Зейналов

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