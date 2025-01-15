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Коммерсантъ FM
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Кремль анонсировал ответ на санкции США против российского нефтяного сектора

Россия прорабатывает ответ на санкции США, введенные против российского нефтяного сектора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ответные меры будут определены с учетом интересов Москвы.

«Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих вот незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны, прежде всего, и наших компаний»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

США ввели новые санкции 10 января, они затронули «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и торгующих с Россией трейдеров. Bloomberg сообщало, что после введения санкций Китай не принял три танкера с российской нефтью. По данным Reuters, из-за ограничений не менее 65 нефтяных танкеров встали на якорь.

Введенные меры также привели к дефициту емкостей для перевозки российской нефти и значительно повлияли на мировые ставки фрахта. Кроме того, глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что санкции США приведут к сдвигу сроков выполнения ряда проектов в Арктике.

Подробности — в материале «Ъ» «Суда нагрузили санкциями».

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