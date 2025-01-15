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Коммерсантъ FM
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Глава «Росатома» сравнил санкции США с наградным листом

Санкции США приведут к сдвигу сроков выполнения ряда проектов в Арктике, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. В то же время он заверил, что госкорпорация не планирует серьезных изменений в своей работе.

Алексей Лихачев

Алексей Лихачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Алексей Лихачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Лихачева, американские санкции «больше похожи на наградной лист». При введении ограничений использовалась формулировка о том, что «Росатом» попал под санкции «за развитие передовых атомных технологий, экспорта АЭС, развитие неядерных направлений деятельности». Господин Лихачев счел это «фиксацией достижений» компании.

«В моей оценке происходит адаптация арктических проектов к этим санкциям. Конечно, какие-то параметры в части добычи, а значит, и перевозки экспортных грузов будут достигнуты в чуть более дальние сроки. Ничего в этом нет»,— заверил глава «Росатома» (цитата по ТАСС).

Глава «Росатома» добавил, что руководство корпорации «никаких активов, счетов в США не имеет». «Живем по принципу: цели не меняем, меняемся сами, реализуя разные сценарии достижения тех задач, которые стоят перед госкорпорацией... Мы, честно говоря, не чувствуем и не планируем никаких серьезных изменений в нашей практической деятельности»,— сказал Алексей Лихачев.

США объявили о расширении санкций в отношении России 10 января. Под ограничения попали, в частности, господин Лихачев и его заместители. Также в список внесли «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».

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