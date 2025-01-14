Reuters сообщил об остановке не менее 65 танкеров из-за новых санкций США

После того как США 10 января ввели новые санкции против России, не менее 65 нефтяных танкеров встали на якорь, сообщило Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. По информации агентства, пять танкеров остановились у китайских портов, семь — у Сингапура, а остальные встали на якорь у берегов России.

Опрошенные агентством аналитики подсчитали, что санкции затронули порядка 10% мирового танкерного флота. При этом ряд фрахтователей еще 10 января попытались закрепить суда в связи с сокращением предложений свободных танкеров. Из-за этого средняя дневная выручка супертанкеров по итогам вчерашнего дня, 13 января, выросла до $26 тыс., что на 10% больше в сравнении с 12 января.

«Увеличение спроса на экспорт в Индию и Китай из-за пределов России приведет к увеличению спроса на не находящиеся под санкциями танкеры»,— подытожило Reuters.

США 10 января ввели санкции против российской топливной отрасли. Ограничения затронули «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», ряд торгующих с Россией трейдеров и 183 танкера. Bloomberg сообщало, что после введения санкций Китай не принял три танкера с российской нефтью, а крупные нефтяные компании страны начали закупать нефть, боясь перебоев с поставками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть встала на якорь».