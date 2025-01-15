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Администрация Альметьевска опровергла сообщения об угрозе БПЛА

Полет БПЛА над Альметьевском согласован с оперативными службами, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В социальных сетях и чатах распространяется информация о летающем над городом беспилотном воздушном судне. Данные полеты согласованы с оперативными службами», — пояснили в пресс-службе.

15 января в Республике Татарстан второе утро подряд объявили опасность атаки БПЛА. В пять часов утра в Казани из-за атаки беспилотника загорелась газовая цистерна. В тот же день в Альметьевске во время налета БПЛА эвакуировали семь школ.

Анар Зейналов

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