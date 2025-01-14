Bloomberg: Китай начал срочно закупать нефть на фоне санкций США против РФ

Государственные нефтяные компании и частные нефтеперерабатывающие заводы Китая начали в срочном порядке скупать нефть, поскольку ужесточение санкций США против России и Ирана угрожают ограничить поставки в краткосрочной перспективе. Как сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, наиболее востребованной стала нефть с Ближнего Востока, из Африки и Южной Америки.

В число компаний, активизировавших закупки, вошли CNOOC, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co. Главным образом, по данным трейдеров, они скупают нефть на февраль. Решение объясняется опасениями крупных производителей, что санкции могут привести к снижению объемов производства у мелких НПЗ. Они выступали ключевыми покупателями сырья из России и Ирана. В этом случае крупным компаниям придется вмешаться.

«Если мелкие игроки потерпят неудачу, более крупные государственные нефтеперерабатывающие компании будут вынуждены вмешаться, чтобы предотвратить дефицит внутреннего топлива, например дизельного,— это позволит им не только занять долю рынка, но и гарантировать энергетическую безопасность, что является одной из главных проблем Пекина»,— пишет Bloomberg.

США 10 января ввели санкции против российской топливной отрасли. Ограничения затронули «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также ряд нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих с Россией. Также санкции коснулись 183 танкеров. Как сообщало Bloomberg, Китай не принял три подсанкционных танкера с российской нефтью.

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