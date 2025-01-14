Володин: ряд министерств недобросовестно подходят к работе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал ряд министерств, обвинив их в недобросовестном исполнении обязанностей. О каких конкретно министерствах речь, он не сказал, но уточнил, что речь идет о вопросах обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефиците кадров в здравоохранении и образовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин поднял этот вопрос на пленарном заседании Госдумы. Он сказал, что нижняя палата парламента сумела выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью. «Но хочется сказать и о малоприятном. Ряд министерств не дорабатывает, подходит к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий»,— отметил спикер (цитата по «РИА Новости»).

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) называли недостаток финансирования и нехватку специалистов в числе факторов, мешающих развитию российского здравоохранения. Президент Владимир Путин во время подведения «Итогов года» в декабре призвал властей распределять нагрузку на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене.

В ВШЭ также говорили о дефиците кадров в образовании. По разным данным, стране не хватает до 250 тыс. педагогов. По оценкам Минтруда, в целом потребность рынка труда в кадрах до 2030 года в России составляет не менее 2,4 млн человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Работа не волк».