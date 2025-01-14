В Казани приостановили испытания на пороховом заводе
В Казани испытания на пороховом заводе временно приостановили, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.
«Испытания на пороховом заводе сегодня временно приостановили, сообщим дополнительно, если их возобновят», — пояснили в пресс-службе.
Ранее жители Казани регулярно могли слышать громкие хлопки из-за испытаний на заводе. Они обычно проводились с 08:00 до 17:00.
Сегодня в 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.
В Республике Татарстан второе утро подряд объявлена опасность атаки БПЛА. Кроме того, временно закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.