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В Казани приостановили испытания на пороховом заводе

В Казани испытания на пороховом заводе временно приостановили, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.

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В Казани приостановили испытания на пороховом заводе

В Казани приостановили испытания на пороховом заводе

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани провели реставрацию в доме Свешникова

В Казани провели реставрацию в доме Свешникова

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

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В Казани приостановили испытания на пороховом заводе

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани провели реставрацию в доме Свешникова

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

«Испытания на пороховом заводе сегодня временно приостановили, сообщим дополнительно, если их возобновят», — пояснили в пресс-службе.

Ранее жители Казани регулярно могли слышать громкие хлопки из-за испытаний на заводе. Они обычно проводились с 08:00 до 17:00.

Сегодня в 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

В Республике Татарстан второе утро подряд объявлена опасность атаки БПЛА. Кроме того, временно закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

Анар Зейналов

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