В Казани испытания на пороховом заводе временно приостановили, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани приостановили испытания на пороховом заводе Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов В Казани провели реставрацию в доме Свешникова Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Следующая фотография 1 / 2 В Казани приостановили испытания на пороховом заводе Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов В Казани провели реставрацию в доме Свешникова Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

«Испытания на пороховом заводе сегодня временно приостановили, сообщим дополнительно, если их возобновят», — пояснили в пресс-службе.

Ранее жители Казани регулярно могли слышать громкие хлопки из-за испытаний на заводе. Они обычно проводились с 08:00 до 17:00.

Сегодня в 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

В Республике Татарстан второе утро подряд объявлена опасность атаки БПЛА. Кроме того, временно закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

Анар Зейналов