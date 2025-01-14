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Минниханов: казанские предприятия работают в штатном режиме

После атаки беспилотника все предприятия в Казани продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня в 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — написал Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Ранее на фоне опасности атаки беспилотников на Татарстан временно закрыли аэропорт Казани.

Анар Зейналов

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