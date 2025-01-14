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Аэропорт Нижнекамска временно закрыли на фоне опасности атаки БПЛА в Татарстане

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) ввели ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет суда. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Утром в Татарстане объявили опасность атаки БПЛА.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что ограничения действуют с 08:30 по московскому времени.

Ранее на фоне опасности атаки БПЛА на Татарстан закрыли аэропорт Казани.

UPD: в 12:05 на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняли ограничения.

Сегодня в 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

Анар Зейналов

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