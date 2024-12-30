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В Казани снова слышны громкие звуки из-за испытаний на Пороховом заводе

В центре Казани местные жители могут услышать громкие звуки. В пресс-службе Кировского и Московского районов сообщили, что звуки связаны с проведением испытаний на Пороховом заводе.

Мероприятия на заводе плановые. Испытания должны продлиться до 17:00. Пресс-служба районов просит жителей Казани сохранять спокойствие.

Ранее испытания проводили 27 декабря. В пресс-службе Кировского и Московского районов «Ъ Волга-Урал» сообщили, что испытания на Пороховом заводе проводятся почти каждый день.

Диана Соловьёва

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