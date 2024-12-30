В Казани снова слышны громкие звуки из-за испытаний на Пороховом заводе
В центре Казани местные жители могут услышать громкие звуки. В пресс-службе Кировского и Московского районов сообщили, что звуки связаны с проведением испытаний на Пороховом заводе.
Мероприятия на заводе плановые. Испытания должны продлиться до 17:00. Пресс-служба районов просит жителей Казани сохранять спокойствие.
Ранее испытания проводили 27 декабря. В пресс-службе Кировского и Московского районов «Ъ Волга-Урал» сообщили, что испытания на Пороховом заводе проводятся почти каждый день.