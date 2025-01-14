Трамп заявил о желании поскорее встретиться с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, господин Путин также желает провести эту встречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Дональд Трамп во время первой встречи в 2017 году на саммите G20

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Дональд Трамп во время первой встречи в 2017 году на саммите G20

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше... Но сначала нужно вступить в должность»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

12 января советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина уже идет. Сроки встречи он не уточнил. О готовности выступить площадкой для нее говорили Сербия и Словакия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что реальная работа по организации контактов между господами Путиным и Трампом может начаться только после вступления последнего в должность. Инаугурация Дональда Трампа состоится в следующий понедельник, 20 января.

О перспективах переговоров читайте в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».