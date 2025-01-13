«Газпром» подтвердил письмо о сокращениях в центральном аппарате

Зампредседателя правления «Газпрома» (MOEX: GAZP), начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов подтвердил подлинность письма о массовых сокращениях численности центрального аппарата компании. Он добавил, что «Газпром» не планирует комментировать решение.

О том, что в «Газпроме» планируются массовые сокращения, сообщил портал 47news со ссылкой на опубликованное письмо зампреда правления «Газпрома» Елены Илюхиной к главе компании Алексею Миллеру. В нем госпожа Илюхина написала, что «вызовы, стоящие перед группой "Газпром", требуют сокращения сроков подготовки и принятия решений, для чего необходимо провести работу по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов». Для этого она предложила, в частности, сократить штат центрального аппарата с 4,1 тыс. до 2,5 тыс. человек.

«Да, документ актуальный»,— сказал господин Куприянов в комментарии Forbes.

«Газпром» по итогам 2024 года показал убыток в 309 млрд руб. С 1 января у компании истек договор о транзите газа в Европу через Украину. 10 января США и Великобритания также наложили санкции на «Газпром нефть». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что страны Запада не смогут перерубить санкциями маршруты экспорта российских энергоносителей.

Подробнее об ограничениях — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».