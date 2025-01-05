Тенденция несостоятельности

В 2024 году в Ростовской области зафиксирован рост банкротств бизнеса. Согласно данным Федресурса, по итогам января-сентября прошлого года на Дону было опубликовано 129 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (10 место среди российских регионов), что на 34 сообщения больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Также в январе-сентябре 2024 года по Ростовской области было опубликовано 9760 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 1995 сообщений больше, чем за три квартала 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Ростовской области, по итогам первого полугодия 2024 года отмечается тенденция роста количества споров о несостоятельности. Так, в январе-июле таких споров в донской арбитраж поступило 7534, что на 15,9 % больше, чем за аналогичный период 2023 года (6501) и на 53,9 % больше, чем за аналогичный период 2022 года (4829).

«Доля заявлений о банкротстве в общем количестве поступивших заявлений составила 32,2 %. За аналогичный период 2023 года их доля была 28,7 %, а за январь-июль 2022-го – 22,8 %. Большую часть прироста снова обеспечили заявления о признании банкротами граждан — 7003 заявления, что на 18,5 % больше показателя первого полугодия 2023 года (5910 заявлений) и на 61,7 % больше показателя первого полугодия 2022 года (4332 заявления»,— говорится в релизе областного арбитражного суда.

«Ъ-Ростов» вспоминает о самых громких банкротствах ушедшего года, а также о процессуальных изменениях в делах о несостоятельности донских компаний.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ООО «Агро-Альянс», наблюдение за которым велось с июля 2023 года. Компания занималась оптовой торговлей металлами и задолжала девяти кредиторам, в числе которых — Магнитогорский металлургический комбинат, в общей сложности почти 340 млн руб. При этом дебиторская задолженность предприятия на конец минувшего года составляла 391 млн руб. Процедура конкурсного производства введена в отношении общества до 13 января 2025 года.

ООО «Шахта “Ростовская”» задолжало индивидуальному предпринимателю Алексею Иванову 319 млн руб. Он обратился в суд и в мае 2024 года арбитраж открыл в отношении должника процедуру банкротства. К этому времени предприятие не функционировало уже около полугода, а большая часть его сотрудников нашли новую работу. В декабре 2024 года суд признал шахту «Ростовскую» банкротом и открыл конкурсное производство.

В этот же период в процедуру банкротства вступило ООО «Регионвтормет». Компания функционировала с 2008 года и владела несколькими «дочками» в Саратовской и Ростовской областях: предприятиями по торговле ломом и дорожному строительству. В процесс ликвидации предприятие вступило после иска Центра эффективного взыскания «Кредитор», который приобрел для взыскания долг в размере 3,1 млн руб. от Ростовского электрометаллургического завода.

Дочерняя компания «Агроком Холдинга» — рыбоводческое хозяйство «Донской осетр» — была признана несостоятельной в сентябре 2024 года. Причиной банкротства послужил долг перед другой «дочкой» холдинга — ООО «Казачка» в размере 650 тыс. руб.

Рыбоводческое хозяйство находится в около хутора Маяковского в Аксайском районе. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Донской осетр» зарегистрировано в 2010 году, и за последние пять отчетных лет (с 2018 по 2022 годы) ежегодно несло чистый убыток в пределах 14-36 млн руб. Спустя три месяца после официального банкротства «Донского осетра» материнская компания потребовала с него еще 56,5 млн руб.

Повторно проходит процедуру банкротства дочь бывшего мэра Ростова Ольга Чернышева. Суд признал ее неспособной выплатить 17 млн руб. Нине Ивановой, которая в свою очередь перекупила долг у двоих кредиторов госпожи Чернышевой. В 2013 году их признали потерпевшими в уголовном деле о «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 165 УК РФ) по которому саму Чернышеву осудили на два года условно, обязав расплатиться по долгам.

Кроме того, в 2024 году реестр банкротов Ростовской области пополнило ООО «Часовой Бутик». Требования предъявил Сбербанк, которому организация задолжала 18 млн руб. и проценты — 700 тыс. руб. Компания работала с 2008 года, а в 2022 году выручила 3 млн руб., понеся убытки в размере 158 тыс. руб.

В феврале 2024 года избежал банкротства крупный автодилер «Юг-Моторс». В 2023 году в Арбитражный суд Ростовской области обратился покупатель Константин Куропятников, двумя годами ранее приобретший у продавца бракованный KIA Sorento за 3,2 млн руб. Гражданин потребовал, помимо возмещения ущерба, выплатить ему неустойку в размере 21,8 млн руб. Ворошиловский районный суд постановил взыскать в пользу господина Куропятникова 7,2 млн руб. Однако «Юг Моторс» отказался выплачивать эту сумму, и обманутый покупатель подал иск о признании автодилера банкротом. Зимой 2024 он отозвал заявление, что свидетельствует о том, что стороны урегулировали конфликт мирно.

Еще одним должником, которому удалось избежать банкротства в 2024 году, стало ПАО «Киноконцертный комплекс “Русь”», которое уже больше 15 лет планирует реконструировать кинотеатр «Россия» в ростовском парке им. Максима Горького. В апреле Федеральная служба судебных приставов подала в суд заявление о банкротстве киноконцертного комплекса из-за задолженности в 834 тыс. руб. по налогам и сборам. Однако уже летом прошлого года Ленинский районный суд отказал в открытии процедуры банкротства, поскольку организация успела расплатиться по долгам.

Дмитрий Ковалевский, Дмитрий Михеенко