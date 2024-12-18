Дочь экс-мэра Ростова обжаловала решение о ее банкротстве в Верховном суде

Верховный суд РФ зарегистрировал поступление кассационной жалобы Ольги Чернышевой на постановление суда нижестоящей инстанции о признании законным открытия в ее отношении процедуры банкротства – реструктуризации долгов гражданина. Об этом сообщается на сайте ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Как писал «Ъ-Ростов», летом арбитражный суд назначил Ольге Чернышевой реструктуризацию долгов перед кредиторами. Таким образом, дочь бывшего мэра Ростова уже во второй раз вступила в банкротную процедуру. Причиной стали обязательства перед ростовчанкой Ниной Ивановой на 17 млн руб. Этот долг фигурировал в уголовном деле, по которому Ольга Чернышева была осуждена на два года условно, поэтому остался обязательным к погашению после окончания первой процедуры банкротства.

Первый раз она была признана несостоятельной как ИП в 2014 году.

Нина Иванова заявила, что не смогла взыскать долг с дочери экс-мэра в рамках исполнительного производства по первому банкротству. В связи с этим она потребовала в арбитражном суде Ростовской области вновь признать Ольгу Чернышеву несостоятельной.

Сергей Иванов