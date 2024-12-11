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Наручные часы бутика-банкрота в Ростове продают на торгах за 2,3 млн рублей

Конкурсный управляющий ростовского ООО «Часовой бутик» Евгений Коробов сообщает о проведении открытых торгов по реализации имущества банкрота. Как следует из информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, единым лотом на аукцион выставлено 1324 единицы наручных часов F.gattien.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Имущество является предметом залога Сбербанка. Начальная цена лота — 2,3 млн руб. Шаг повышения начальной цены — 5%. Задаток — 10%. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Как следует из документов Арбитражного суда Ростовской области, в декабре 2022 года с заявлением о требовании признать ООО «Часовой бутик» банкротом обратился Сбербанк. Размер требований кредитной организации составил 18,7 млн руб., из которых задолженность – 17,9 млн руб., проценты – 760,6 тыс. руб. и штрафы – 38,7 тыс. руб. Суд 25 июля 2023 года определил признать требования Сбербанка обоснованными, открыть в отношении ООО «Часовой бутик» процедуру наблюдения и включить банк в третью очередь реестра требований кредиторов. В январе 2024 года общество было признано банкротом. В отношении него суд ввел конкурсные процедуры.

По данным системы Rusprofile, ООО «Часовой бутик» зарегистрировано в Ростове-на-Дону по ул. Монтажной, 6 в 2008 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем с 2014 года указан Дмитрий Петренко. По итогам 2022 года выручка общества составила 3 млн руб., убыток — 158 тыс. руб. Официальный сайт бутика заблокирован.

Дмитрий Михеенко

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