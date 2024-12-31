«Ъ-Ярославль» вспоминает самые запомнившиеся высказывания представителей власти, экспертов и общественников в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Отдельно хотел сказать про дороги, это наша головная боль»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев 28 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля

«Кому-то, может быть, кажется, что жители города Ярославля злые. Да не злые, а принципиальные»,— заявил мэр Ярославля Артем Молчанов в эфире муниципальной газеты «Городские новости», отвечая на вопрос об отношении к критике власти горожанами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Хочу поблагодарить мэра Ярославля за честность. Во всех городах, куда бы я ни приехал, по всему маршруту было убрано. А Ярославль не заморачивался»,— сыронизировал вице-спикер Госдумы России, кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков в ходе визита в Ярославль 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Увеселение для взрослых здесь — извините. Мы не имеем морального права проводить такие масштабные увеселения»,— объяснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков в своем Telegram-канале отмену традиционного формата «НаШествия Дедов Морозов» из-за СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр образования Ирина Лобода

Фото: Ярославская областная дума Министр образования Ирина Лобода

Фото: Ярославская областная дума

«Здесь есть желание на этой истории поднять хайп, но не более того»,— прокомментировала министр образования Ярославской области Ирина Лобода критику объединения школ и детсадов в образовательные комплексы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Илья Осипов

Фото: Ярославская областная дума Депутат Илья Осипов

Фото: Ярославская областная дума

«Демократия – вещь дорогая, но отказ от демократии может стоить еще дороже»,— сказал депутат Ярославской областной думы Илья Осипов об отмене прямых выборов глав поселений в разговоре с «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Теймураз Бараташвили

Фото: Ярославская областная дума Депутат Теймураз Бараташвили

Фото: Ярославская областная дума

«Декларирование государством равноправия обоих родителей по отношению к ребенку, к сожалению, ведет к ослаблению отцовского начала в семье»,— написал в своем докладе директор Ярославского зоопарка Теймураза Бараташвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Василий Бобков

Фото: Ярославская областная дума Депутат Василий Бобков

Фото: Ярославская областная дума

«Нам очень хорошо попьют кровь именно за этот маленький штрих в больших деньгах»,— сказал депутат Василий Бобков о въездной стеле за 35 млн руб. на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Евгения Овод

Фото: Муниципалитет Ярославля Депутат Евгения Овод

Фото: Муниципалитет Ярославля

«Целесообразность ностальгического памятника царизму, который в 1917 году ярославцы, загнобленные работой на предприятиях буржуев, выпнули ногой из города, совершенно удивляет и обескураживает»,— заявила председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод, говоря о памятнике Екатерине II на заседании муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арт-пространство "Тепло"

Фото: Ъ-Ярославль Арт-пространство "Тепло"

Фото: Ъ-Ярославль

«Сегодня мой мир рухнул. Тот мир — "Титаник", где находились все друзья — назывался "Тепло", и он закончился»,— написала в соцсетях основательница ярославского арт-пространства «Тепло» Наталья Вяткина о его закрытии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин

Фото: УМВД по Ярославской области Начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин

Фото: УМВД по Ярославской области

«Если кто-то собрался совершать преступления — добро пожаловать»,— сказал начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин в ответ на вопрос о возможном росте преступности в регионе из-за выхода сериала «Слово пацана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученый Александр Цветков

Фото: Марина Цветкова Ученый Александр Цветков

Фото: Марина Цветкова

«Это абсурд, чудовищный абсурд. Я почувствовал большое облегчение, когда узнал о прекращении уголовного дела»,— прокомментировал ученый-гидролог Института биологии внутренних вод РАН Александр Цветков в интервью «Ъ-Ярославль» уголовное дела против него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренера "Локомотива" Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Главный тренера "Локомотива" Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

«Внутри – опустошение, чувство неудовлетворенности, спортивная злость. То, что заслужили, то и получили»,— сказал главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин о проигрыше в финале Кубка Гагарина в интервью КХЛ.

Алла Чижова