«Дороги — это наша головная боль»
Самые яркие цитаты о жизни Ярославской области в 2024 году
«Ъ-Ярославль» вспоминает самые запомнившиеся высказывания представителей власти, экспертов и общественников в 2024 году.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Фото: пресс-служба президента РФ
«Отдельно хотел сказать про дороги, это наша головная боль»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев 28 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Мэр Ярославля Артем Молчанов
Фото: мэрия Ярославля
«Кому-то, может быть, кажется, что жители города Ярославля злые. Да не злые, а принципиальные»,— заявил мэр Ярославля Артем Молчанов в эфире муниципальной газеты «Городские новости», отвечая на вопрос об отношении к критике власти горожанами.
Вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
«Хочу поблагодарить мэра Ярославля за честность. Во всех городах, куда бы я ни приехал, по всему маршруту было убрано. А Ярославль не заморачивался»,— сыронизировал вице-спикер Госдумы России, кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков в ходе визита в Ярославль 23 января.
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков
Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал
«Увеселение для взрослых здесь — извините. Мы не имеем морального права проводить такие масштабные увеселения»,— объяснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков в своем Telegram-канале отмену традиционного формата «НаШествия Дедов Морозов» из-за СВО.
Министр образования Ирина Лобода
Фото: Ярославская областная дума
«Здесь есть желание на этой истории поднять хайп, но не более того»,— прокомментировала министр образования Ярославской области Ирина Лобода критику объединения школ и детсадов в образовательные комплексы.
Депутат Илья Осипов
Фото: Ярославская областная дума
«Демократия – вещь дорогая, но отказ от демократии может стоить еще дороже»,— сказал депутат Ярославской областной думы Илья Осипов об отмене прямых выборов глав поселений в разговоре с «Ъ-Ярославль».
Депутат Теймураз Бараташвили
Фото: Ярославская областная дума
«Декларирование государством равноправия обоих родителей по отношению к ребенку, к сожалению, ведет к ослаблению отцовского начала в семье»,— написал в своем докладе директор Ярославского зоопарка Теймураза Бараташвили.
Депутат Василий Бобков
Фото: Ярославская областная дума
«Нам очень хорошо попьют кровь именно за этот маленький штрих в больших деньгах»,— сказал депутат Василий Бобков о въездной стеле за 35 млн руб. на заседании областной думы.
Депутат Евгения Овод
Фото: Муниципалитет Ярославля
«Целесообразность ностальгического памятника царизму, который в 1917 году ярославцы, загнобленные работой на предприятиях буржуев, выпнули ногой из города, совершенно удивляет и обескураживает»,— заявила председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод, говоря о памятнике Екатерине II на заседании муниципалитета.
Арт-пространство "Тепло"
Фото: Ъ-Ярославль
«Сегодня мой мир рухнул. Тот мир — "Титаник", где находились все друзья — назывался "Тепло", и он закончился»,— написала в соцсетях основательница ярославского арт-пространства «Тепло» Наталья Вяткина о его закрытии.
Начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин
Фото: УМВД по Ярославской области
«Если кто-то собрался совершать преступления — добро пожаловать»,— сказал начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин в ответ на вопрос о возможном росте преступности в регионе из-за выхода сериала «Слово пацана».
Ученый Александр Цветков
Фото: Марина Цветкова
«Это абсурд, чудовищный абсурд. Я почувствовал большое облегчение, когда узнал о прекращении уголовного дела»,— прокомментировал ученый-гидролог Института биологии внутренних вод РАН Александр Цветков в интервью «Ъ-Ярославль» уголовное дела против него.
Главный тренера "Локомотива" Игорь Никитин
Фото: ХК «Локомотив»
«Внутри – опустошение, чувство неудовлетворенности, спортивная злость. То, что заслужили, то и получили»,— сказал главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин о проигрыше в финале Кубка Гагарина в интервью КХЛ.