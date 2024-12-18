Депутат выступила против установки «памятника царизму» в Ярославле

Председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод усомнилась в необходимости траты 39 млн руб. на установку памятника Екатерине II. Об этом депутат сказала на заседании муниципалитета 18 декабря, на котором рассматривался проект бюджета на 2025 год.

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Напомним, памятник на углу улиц Революционной и Андропова в Ярославле поставят в 2025 году. На эти цели из городского бюджета выделяют 39 млн руб. Единственный представитель коммунистов в органе сказала, что обескуражена таким решением мэрии.

«Целесообразность ностальгического памятника царизму, который в 1917 году ярославцы, загнобленные работой на предприятиях буржуев, выпнули ногой из Ярославля, совершенно удивляет и обескураживает. В нашем небогатом городском бюджете есть куда более важные объекты для приложения сил и финансовых средств»,— сказала Евгения Овод и заявила, что не будет голосовать за бюджет.

Коллеги не поддержали возражения депутата, бюджет Ярославля на 2025 год был принят большинством голосов.

Алла Чижова