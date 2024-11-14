Мэр Ярославля рассказал о том, как воспринимает критику в свой адрес

Мэр Ярославля Артем Молчанов эмоционально реагирует на критику в свой адрес, но считает ее полезной. Об этом он рассказал в эфире муниципальной газеты «Городские новости». Эфир был посвящен двухлетию работы господина Молчанова на посту мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Артем Молчанов в эфире газеты "Городские новости"

Фото: «Городские новости» Мэр Артем Молчанов в эфире газеты "Городские новости"

Фото: «Городские новости»

«Огромное спасибо хочу сказать, как бы это странно ни звучало, за принципиальность ярославцев и критичность к работе власти. Может быть, иногда она переходит рамки какой-то моральности, но это отличительная особенность ярославцев. Кому-то, может быть, кажется, что жители города Ярославля злые. Да не злые, а принципиальные»,— рассказал глава города.

По словам мэра, критика жителей становится дополнительным аргументом в том, что деньги нужно направить на тот или иной проект.

«Либо ты доказываешь это просто цифрами, математикой, расчетами. Либо ты доказываешь это позиции жителей, причем такой ярой позиции жителей. Это определенная школа для меня»,— сказал Артем Молчанов.

Артем Молчанов был избран на пост мэра депутатами муниципалитета 7 ноября 2022 года, а 11 ноября вступил в должность. До этого чиновник работал заместителем председателя правительства области. В правительство его пригласил губернатор Михаил Евраев, с которым они вместе работали в Федеральной антимонопольной службе.

Антон Голицын