Международный аэропорт «Казань» снял временные ограничения на прием и отправку воздушных судов с 09:30 по московскому времени. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За время действия ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов, два пассажирских самолета, следовавших в Казань, были перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамске.

Ограничения на работу международного аэропорта «Казань» были введены утром во вторник. По данным онлайн-табло, были задержаны 10 рейсов на вылет и прилет, включая рейсы в Алматы, Калининград и Шереметьево.

Анар Зейналов