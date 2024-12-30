Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау доставили в Чечню

Тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, погибших при крушении лайнера «Азербайджанских авиаиний» под казахстанским Актау, доставлены в Чечню. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Салтаев. На борту самолета Азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение, было восемь жителей Чечни. Шестеро из них получили травмы и сейчас проходят лечение.

Расходы, связанные с транспортировкой, взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова, добавил господин Салтаев. Он уточнил, что похороны пройдут сегодня.

Катастрофа самолета Embraer 190 произошла 25 декабря, из-за крушения погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. 28 декабря президент Казахстана сообщил о планах привлечь к расшифровке черных ящиков экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что обломки лайнера и показания очевидцев говорят о том, что причиной крушения воздушного судна стало внешнее вмешательство. 28 декабря президент РФ Владимир Путин принес извинения азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой.

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