Главные новости за неделю 23-29 декабря. Ростов-на-Дону и область

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова ушла в отставку. Причиной стал выход экс-чиновницы на пенсию.

Ростовский миллиардер Кислов передал оставшиеся бизнесы однофамильцу. Недавно он лишился последних предприятий ГК «Юг Руси».

Канализационный коллектор построили в Ростове за 8 млрд рублей. Новый объект обеспечит водоотведение жителям Пролетарского, Первомайского и Кировского районов.

Алена Беликова назначена министром транспорта Ростовской области. До этого она возглавляла Центральный автовокзал.

Почти треть посеянных на Дону озимых находится в проблемной зоне. Однако вопрос о пересеве зерна не стоит.

Объем выданных кредитов сократился на 29% в Ростовской области. По итогам ноября 2024 года на Дону выдали 88,47 тыс. штук кредитов на общую сумма 18,35 млрд руб.

Экс-главе Зернограда Ирине Полищук продлили арест. Она останется под стражей до до 5 февраля 2025 года.