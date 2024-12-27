Объем выданных кредитов сократился на 29% в Ростовской области

По итогам ноября 2024 года в Ростовской области выдали 88,47 тыс. штук кредитов на общую сумма 18,35 млрд руб. По сравнению с октябрем объем сократился на 29%, а количество — на 23%. Об этом сообщается в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В рейтинге регионов по объемам кредитования в ноябре Ростовская область заняла восьмое место.

В целом по России в ноябре по всем сегментам розничного кредитования было оформлено 3,34 млн кредитов на 731,49 млрд руб. Это самый низкий уровень кредитования за последние два года как с точки зрения количества оформленных займов, так и общего объема, отмечают аналитики.. По сравнению с октябрем число выдач сократилось на 19%, объем — на 32%.

В годовом выражении количество выданных кредитов в стране снизилось на 45%, объем — на 57%.

Анастасия Казуков