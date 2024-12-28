Экс-главе Зернограда Ирине Полищук продлили арест

Бывшей главе администрации Зернограда Ирине Полищук продлили арест на месяц, до 5 февраля 2025 года. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Полищук обвиняют в превышении должностных полномочий (ст 286 УК РФ). По версии следствия, она подписала акты о принятии дорожных работ по существенно завышенной стоимости. Суд постановил заключить ее под стражу в октябре этого года. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что депутаты городского поселения выступили в поддержку чиновницы, назвав обвинения в ее адрес безосновательными.

Дмитрий Ковалевский