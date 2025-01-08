Без резких движений

Деловая жизнь Челябинской области в 2024 году не была богата событиями, если вывести за скобки громкую историю с национализацией предприятий. Но при этом федеральные компании продолжали экспансию в регион, южноуральские промышленники и застройщики начали расширять географию присутствия, иностранные компании завершали затянувшийся процесс ухода с российского рынка. «Ъ-Южный Урал» вспоминает крупные сделки ушедшего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Деловая жизнь Челябинской области в 2024 году не была богата событиями, если вывести за скобки громкую историю с национализацией предприятий. Но при этом федеральные компании продолжали экспансию в регион, южноуральские промышленники и застройщики начали расширять географию присутствия, иностранные компании завершали затянувшийся процесс ухода с российского рынка. «Ъ-Южный Урал» вспоминает крупные сделки ушедшего года.

Продали за 850 млн рублей «Утиные фермы»

АО «Куриное царство», которое входит в группу «Черкизово», в ноябре победило на торгах по продаже производственно-технологического комплекса обанкротившегося ООО «Утиные фермы». Компания, имеющая преимущественное право выкупа имущества, предложила цену 850,01 млн руб. Второй участник конкурса — ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» (входит в агрохолдинг «Равис»), от участия отказался.

Однако точка в сделке о продаже «Утиных ферм» не поставлена. В рамках дела о банкротстве ООО «Утиные фермы» Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление АО «Куриное царство» о понуждении должника заключить договор купли-продажи производственно-технологического комплекса и перенайма земельных участков. Заседание по его рассмотрению назначено на 29 января 2025 года.

Производственный комплекс «Утиных ферм», расположенный в Красноармейском районе, включает 23 птичника, недостроенный инкубаторий, цеха убоя и переработки, санпропускники, земельные участки и права аренды на землю, сети коммунальной инфраструктуры, очистные сооружения, дороги, ограждения, оборудование, а также право на товарный знак «Уткино». С 2022 года предприятие, которое находится в конкурсном производстве почти шесть лет, выставляли на торги семь раз. Начальная цена падала от 726 млн до 390 млн руб.

«Конар» купил пермский «Новомет»

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Челябинская группа компаний «Конар» в апреле стала владельцем доли пермского производителя оборудования и услуг для нефтяников «Новомет». 6637243 Акции выкупили у «Роснано», инвестфондов Russia Partners и Baring Vostok (суммарно 19,34%) и топ-менеджмента во главе с Олегом Перельманом (49,9%). Сделка, согласованная президентом РФ, прошла по рыночной оценке, ее сумма не разглашается. По оценке аналитиков, стоимость продажи всего «Новомета» могла составить 25–30 млрд руб. Директор индустриального парка «Станкомаш» (входит в промышленную группу «Конар») Илья Тихонов был назначен новым генеральным директором ГК «Новомет». Эксперты считают, что «Конар» намерен стать стратегическим партнером «Новомета» и объединить компетенции, что позволит полнее покрывать спрос нефтегазовых компаний. Объединение компетенций в машиностроении, поставках оборудования и металлических конструкций позволит оказывать более широкий спектр услуг.

22% акций ЮГК продали за 33 млрд рублей

Президент и основной акционер ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков в конце декабря продал 22% акций холдинга АО «ААА управление капиталом» (входит в группу Газпромбанк). После сделки он сохранил контроль над 67,85% акций. Доля акций ЮГК в свободном обращении составляет 10,15%. Полученные от сделки средства будут направлены на «погашение долговых обязательств связанных сторон, за которые ЮГК выступает поручителем». Сумма поручительств на 10 июля 2024 года — 22,88 млрд руб., сказано в отчетности компании. Ожидается, что «ААА управление капиталом» назначит одного из девяти членов совета директоров ЮГК. 7401454 Стоимость сделки стороны не раскрыли. На Московской бирже 22% ЮГК на пятницу стоили около 33,3 млрд руб.

IKEA избавилась от земли в Челябинске

Шведская компания Ingka Group, владеющая сетью магазинов IKEA, в ноябре продала оставшиеся активы в России. Среди них также была земля в Сосновском районе Челябинска, где планировалось построить торговый комплекс МЕГА. Общая площадь участка составляет 40 га. Стоимость сделки, в контур которой входит более 80 гектаров земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях, оценивается в 750 млн руб.

О планах по строительству торгового центра МЕГА с фирменным магазином IKEA правительство Челябинской области и ООО «ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент» сообщили в 2016 году. В проект планировали вложить порядка 10 млрд руб. Участок, по данным «Ъ», купил бизнесмен Роберт Узилов — совладелец компании «ИК Юго-Восток», зарегистрированной в 2014 году. Роберту Узилову принадлежит компания «Достижение» (аренда и управление недвижимостью), зарегистрированная в апреле этого года. Также он является совладельцем компаний «Старк» (управление холдинговыми компаниями) и компании «Фуд Логистик» — оператора агрокластера «Фуд Сити».

«Строймаг» купил офис «Роспечати» за 158,5 млн рублей и продает его

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Главный офис обанкротившейся челябинской «Роспечати» в июле продан на торгах магнитогорскому ООО «Строймаг». Стоимость обремененного залогом в пользу банка «Траст» имущественного комплекса на улице Худякова составила 158,5 млн руб.

Уже в декабре новый собственник выставил здание на продажу, при этом сделал наценку до 250 млн руб. Представитель собственника пояснил, что объявление размещено в связи с большим количеством запросов на покупку объекта, при этом цели продать его, как можно быстрее, нет. По мнению экспертов, здание расположено в очень удачном месте, и даже с ростом цены с продажей не должно возникнуть проблем. Другие участники рынка считают, что в нынешних условиях реализовать здание за 250 млн будет проблематично.

Торговый центр национализирован в пользу области

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В декабре Торговый центр в Челябинске перешел в собственность правительства региона. Объект, расположенный на улице Каслинской, планируют использовать в качестве общественно-выставочного пространства. С 1992-го по 2024 год Торговый центр принадлежал бывшим владельцам группы компаний «Ариант» и ЧЭМК Александру Аристову и Юрию Антипову. После национализации актив передали Росимуществу. Передача имущественного комплекса была реализована в рамках поручения президента России Владимира Путина, которое он адресовал губернатору Алексею Текслеру во время февральского визита в Челябинск.

Девелопер «АПРИ» приобрел под застройку участок в Ленобласти

Специализированный застройщик «АПРИ-Нева» (входит в ГК «АПРИ», занимающуюся строительством жилой недвижимости в Челябинске) в августе приобрел земельный участок площадью более 38 га в Ленинградской области. Мастер-план развития земельного участка в районе Петергофа предполагает строительство малоэтажного жилого микрорайона на 150 тыс. кв. метров. Запланированный объем инвестиций в проект, а также сроки его реализации пока не уточняются. В июне группа АПРИ сообщила о планах за 5 лет увеличить строительство жилья в семь раз и войти в топ-5 застройщиков России. В 2023 году «АПРИ» сдал в эксплуатацию 104,6 тыс. жилой площади, а в 2028 году планирует увеличить этот показатель до 750,3 тыс. Девелопер заявлял, что будет наращивать свою долю в регионах присутствия — Челябинской и Свердловской областях, Приморском крае и регионах Южного ФО.

«Группа Голос» купила «Зеленый рынок» под застройку

«Группа Голос» в ноябре приобрела территорию «Зеленого рынка» в Калининском районе Челябинска, чтобы возвести на этом месте жилой квартал. На данный момент территорию приводят в порядок и договариваются с арендаторами о комфортных условиях завершения их работы. Рядом с территорией бывшего рынка находится храм Святой Троицы, с представителями которого застройщик сейчас также ведет переговоры. «Голос» планирует интегрировать в среду жилого квартала церковь, сохранив ее историческую ценность. проект находится на ранней стадии разработки, сроки начала строительства не определены.

ЧЭМК купил месторождение хромовых руд за 110 млн рублей

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) в июле приобрел месторождение хромовых руд «Западное» в Ямало-Ненецком автономном округе, став победителем аукциона на право пользования. Стоимость объекта составила 110 млн руб.

Комбинат будет владеть участком в течение 25 лет. ЧЭМК планирует инвестировать более 300 млн руб. в создание необходимой инфраструктуры на месторождении до конца 2024 года. Среди нововведений — создание дороги от родника «Центральный» до месторождения «Западное» протяженностью 11 км и возведение моста через реку. Прогнозируемый объем от добычи руды составит 1,87 млн т.

Руды месторождения «Западное» относятся к легкообогатимым высокохромистым металлургическим сортам. Добыча осуществляется открытым и закрытым способами.

Коммунальные сети Челябинска передали в аренду частной компании

В Челябинске с 1 ноября тепловые сети, которые раньше находились в ведении муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС), обслуживает АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания -Челябинск» (УСТЭК). Стороны подписали договор передачи коммуникаций в аренду.

В ближайшие годы финансирование планово-предупредительных ремонтов и инвестиционной программы предусмотрено в размере 1,7 млрд руб. ежегодно. Так, в 2025 году планируется направить 1,78 млрд руб. на замену около 6,5 км изношенных сетей. Кроме того, в 2024-2026 годах будет выделено около 200 млн руб. на замену теплоизоляции на наружных сетях.

По данным компании, из-за большого количества утечек на теплосетях ТЭЦ не могут в полной мере восполнить объем теплоносителя. Как следствие, в прошлом сезоне в дома подавалась неподготовленная «сырая» вода, что привело к интенсивной внутренней коррозии на оборудовании и незапланированным дорогостоящим ремонтам.

Карина Кальярова