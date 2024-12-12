«Роспечать» с наценкой

В Челябинске второй раз за год продается бывший главный офис «Роспечати» за 250 млн руб. В июле магнитогорская компания «Строймаг», которая входит в группу «Магнитострой», приобрела пятиэтажное здание общей площадью 5,9 тыс. кв. м на банкротных торгах за 158,5 млн руб. Представитель собственника пояснил, что объявление размещено в связи с большим количеством запросов на покупку объекта, при этом цели продать его, как можно быстрее, нет. По мнению экспертов, здание расположено в очень удачном месте, и даже с ростом цены с продажей не должно возникнуть проблем. Другие участники рынка считают, что в нынешних условиях реализовать зданием за 250 млн будет проблематично.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несколько лет мозаичное панно на фасаде затянуто темной тканью

Фото: Юлия Гарипова Несколько лет мозаичное панно на фасаде затянуто темной тканью

Фото: Юлия Гарипова

Здание бывшего главного офиса Непубличного акционерного общества распространения, обработки, сбора печати Челябинской области (АО «Роспечать») снова выставлено на продажу. Стоимость пятиэтажного здания с пристройками общей площадью 5,9 тыс. кв. м составляет 250 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Объект расположен в центре города, по адресу: улица Худякова,10. Административное здание работает как офисный центр. В объявлении говорится, что в коммерческом комплексе более 60 площадок — от 20 до 320 кв. м. Энергоснабжение обеспечивает собственная трансформаторная подстанция, на прилегающей территории организованы гостевые и служебные парковки, оборудованные шлагбаумами и пропускной системой. В качестве преимуществ в объявлении указана также высокая транспортная доступность и удобные выезды на улицы Худякова и Энтузиастов.

В июле здание было продано на торгах в рамках дела о банкротстве челябинской «Роспечати». Главный офис компании, обремененный залогом в пользу ПАО «Банк “Траст”», приобрел единственный участник аукциона — ООО «Строймаг» (Магнитогорск, входит в группу компаний «Магнитострой») по начальной цене — 158,5 млн руб. Кроме этой организации на торги никто не заявился. АО «Роспечать» заключило договор купли-продажи с победителем 4 сентября. Обязательным условием сделки было сохранение монументально-декоративного панно «Октябрь» на фасаде здания «Роспечати». Это объект культурного наследия Челябинской области, который собственник обязан поддерживать в надлежащем техническом состоянии и сохранять неизменность его облика.

После сделки пресс-служба группы компаний «Магнитострой» сообщала о том, что здание «Роспечати» останется офисным центром.

Объявление о продаже недавно приобретенного объекта представитель «Магнитостроя» объяснил большим количеством запросов на покупку здания. «Был спрос на приобретение объекта, в связи с чем мы решили разместить его в продаже. Если кто-то захочет, мы всегда готовы рассмотреть предложения. Какой-то цели, чтобы быстрее продать объект, нет. Мы продолжаем сдавать помещения в аренду, все договоры перезаключили, эксплуатируем здание, все в порядке. Если кто-то захочет приобрести объект, как мы можем отказать. У нас много активов, которые продаются»,— сообщил представитель «Магнитостроя» в разговоре с “Ъ-Южный Урал”.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Челябинской области ввел конкурсное производство в отношении Непубличного акционерного общества распространения, обработки, сбора печати Челябинской области (АО «Роспечать»). В ноябре процедура была продлена еще на полгода — до 22 мая 2025 года. В реестр кредиторов включены требования на общую сумму более 2,7 млрд руб. Основным кредитором является банк «Траст», получивший такое право в порядке процессуального правопреемства от санируемого Автовазбанка. Последний инициировал банкротство челябинской «Роспечати». Обе компании были в числе активов бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Задолженность возникла из-за того, что «Роспечать» выступала поручителем и залогодателем для холдинга «Медиа 3», принадлежавшего бизнесменам. Братья Ананьевы заочно арестованы и находятся в международном розыске по делу о растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 87 млрд руб.

Управляющий партнер консалтинговой компании IBC Global Станислав Ахмедзянов считает, что продать здание по новой цене будет проблематично.

«Здание расположено в очень удачном месте, здесь можно делать просто гениальные вещи. Но деньги нынче дорогие, и продать по этой цене объект будет сложно. Если кому-то надо срочно пристроить деньги, может быть его кто-то и купит, но это будет большая удача. Конечно, здание необходимо реконструировать и улучшать»,— говорит эксперт.

По словам Станислава Ахмедзянова, не исключено, что «Магнитострой» реально не планирует продавать здание. «Мы не знаем, какие цели они реально преследуют. Есть вероятность того, что они хотят сформировать повышенную оценочную стоимость объекта, чтобы получить кредит под залог здания»,— отмечает эксперт.

Директор компании Yellowstone development Денис Ни считает, что при цене 250 млн руб. за здание «Роспечати» объект может быть реализован очень быстро. «Колоссальный плюс, что у этого здания один владелец. У нас очень часто такие административно-офисные объекты, построенные в советское время, расположенные в хороших местах, не подвергаются редевелопменту из-за множества мелких владельцев. 250 млн руб. в текущих условиях рыночной конъюнктуры, я считаю, что это вообще небольшие деньги. То, что объект продается дороже, говорит о том, что там есть явная рыночная перспектива. По поводу использования здания, сейчас выбор форматов, мягко говоря, невелик. На первом этаже, неизбежно, будет какая-то коммерция, а все выше, как и сейчас, будет сдаваться под офисы, кабинеты, студии»,— говорит Денис Ни. По его словам, сегодня спрос на офисные помещения всех классов в Челябинске очень высокий, «вакантность практически нулевая», поэтому вряд ли со сменой собственника изменится формат использования здания.

Юлия Гарипова