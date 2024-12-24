Александр Хинштейн и Юрий Слюсарь стали новыми членами Госсовета РФ

Президент Владимир Путин внес изменения в состав Государственного совета РФ. Теперь туда входят врио глав четырех областей, включая Курскую и Ростовскую, следует из указа президента.

Господин Путин исключил из состава Госсовета сенатора и бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева, бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова, бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, а также бывшего главу Республики Коми Владимира Уйбу.

Их место заняли Мария Костюк (врио губернатора Еврейской автономной области), Евгений Первышов (врио главы Тамбовской области), Юрий Слюсарь (врио губернатора Ростовской области), а также Александр Хинштейн (врио губернатора Курской области).

Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря. Президент объяснил назначение умением господина Хинштейна работать с людьми. До этого избравшийся в сентябре глава региона Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. 4 ноября Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем и предложил ему стать губернатором Ростовской области.

Новый глава Курской области Александр Хинштейн — в интервью «Ъ» о настоящем и будущем прифронтового региона.