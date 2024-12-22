Главные новости к утру 22 декабря

Орловская область подверглась массированной атаке с использованием беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков. Произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

На Камчатке спустя трое суток найден пропавший самолет Ан-2. Люди выжили.

Ракетный крейсер США по ошибке сбил истребитель F/A-18 над Красным морем. Оба пилота живы.

Два грузовых поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге. Сошедшие с рельсов 42 вагона с углем заблокировали движение в обоих направлениях.

В Москве и Подмосковье за сутки зафиксировано больше 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Утверждается, что во всех случаях люди действовали по заданию телефонных мошенников. Петербургская полиция задержала двух пенсионеров за поджог трех банкоматов и попытку поджога четвертого.

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в 12-раундовом поединке в Эр-Рияде. Бой в супертяжелом весе завершился единогласным решением судей. О бое