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В Татарстане ввели режим ЧС для органов управления и сил МЧС после атаки БПЛА

Раис Татарстана подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Распоряжение раиса Республики Татарстан

Распоряжение раиса Республики Татарстан

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Распоряжение раиса Республики Татарстан

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Режим ЧС введен с 21 декабря до особого распоряжения в связи с массовой атакой беспилотников на Казань. Этот документ касается исключительно органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан.

В пресс-служба раиса подчеркнули, что на жителей республики действие распоряжения не распространяется. Введение режима ЧС необходимо для оперативной ликвидации последствий атаки в соответствии с законодательством.

Согласно распоряжению, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан будет координировать деятельность всех задействованных служб. Контроль за реализацией распоряжения возложен на премьер-министра Татарстана.

Сегодня утром российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана. В Казани зафиксировано 8 прилетов беспилотников. Одна атака была направлена на промышленное предприятие, еще одна — на территорию у реки, а шесть — на жилые районы города. Удары пришли, в том числе, по жилым комплексам «Лазурные небеса» и «Манхеттен», а также по жилому дому на улице Клары Цеткин. По данным Минобороны РФ, над Казанью было ликвидировано шесть беспилотников.

Анар Зейналов

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