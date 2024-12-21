После атаки беспилотника на дом по улице Клары Цеткин в Казани пострадавших нет

В результате атаки беспилотника пострадала крыша 24-квартирного дома на улице Клары Цеткин в Казани. Жителей дома эвакуировали, им предложили временное размещение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

При инциденте никто не пострадал. Коммунальные службы приступят к восстановительным работам после завершения обследования здания специалистами.

Сегодня утром российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана. В Казани зафиксированы 8 прилетов беспилотников. Одна атака была направлена на промышленное предприятие, еще одна — на территорию у реки, а шесть — на жилые районы города. Целями также стали жилые комплексы «Лазурные небеса» и «Манхеттен».

Анар Зейналов