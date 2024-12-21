Пожар в ЖК «Лазурные небеса» в Казани ликвидирован

В Казани пожарные ликвидировали открытое горение в жилом комплексе «Лазурные небеса». Об этом сообщается в Telegram-канале «Татмедиа».

Сегодня утром российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана. В Казани зафиксированы 8 прилетов беспилотников. Одна атака была направлена на промышленное предприятие, еще одна — на территорию у реки, а шесть — на жилые районы города. Одной из целей также стал жилой комплекс «Манхеттен».

Анар Зейналов