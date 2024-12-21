В Казани после атаки беспилотника на ЖК «Манхеттен» расселения не требуется

В жилом комплексе «Манхеттен» в Казани произошла атака беспилотника, в результате которой был поврежден шпиль здания. Расселения не потребуется, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Пострадавших нет, все коммуникации функционируют в штатном режиме. Переселение жителей не потребовалось, однако для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения.

Сегодня утром российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана. В Казани зафиксированы 8 прилетов беспилотников. Одна атака была направлена на промышленное предприятие, еще одна — на территорию у реки, а шесть — на жилые районы города. Одной из целей также стал жилой комплекс «Лазурные берега».

Анар Зейналов