Главные новости за 18 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сайна Оторбаева, полная тезка дочери бывшего премьер-министра Киргизии Джоомарта Оторбаева, продала свою долю (25,2%) в капитале «Лабораторной службы "Хеликс"», зарегистрированной в Петербурге. Покупателем стало ООО «Смарт Медикал Солюшнс», принадлежащее на паритетной основе бывшим партнерам госпожи Оторбаевой: Юрию Андрейчуку и Дарьи Горякиной. Эксперты оценивают стоимость сделки в сумму от 3 до 8 млрд рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Гражданка Киргизии рассталась с Helix».

Полиция остановила жителя Санкт-Петербурга в возрасте 24 лет, подозреваемого в попытке поджога двери военного комиссариата Центрального района. В здание метнули бутылку с горючей смесью. Сотрудникам ведомства на совершение противоправных действий указала жительница Северной столицы. Она заметила, как молодой человек кинул бутылку в военкомат в доме 53 по улице Чайковского. Возгорание ликвидировали, петербуржца задержали на месте происшествия и доставили в отдел. Как позже сообщили в объединенной пресс-службе судов города, фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Принадлежащая Максиму Штерну группа компаний ПСК выкупила 2 га на Васильевском острове. На участке, стоимость которого могла составить 6 млрд рублей, будет построен жилой комплекс бизнес-класса. Для минимизации рисков застройщики предпочитают покупать разработанные площадки, но их предложение сокращается, говорят эксперты. Подробнее – читайте здесь.

В Кировском районе Санкт-Петербурга утром 18 декабря полностью сгорел автобус лазурного цвета. Пассажиров эвакуировали из транспортного средства, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Информация о происшествии также появилась в Telegram-канале ГУ МЧС по Северной столице. Там уточнили, что автобус загорелся примерно в 9:50. В 10:06 возгорание было ликвидировано. На месте работали десять спасателей. Проверку по факту пожара начала прокуратура. Надзорный орган оценит действия ответственных лиц в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при выпуске на линию автотранспортного средства.

Кировский районный суд отправил под стражу до 15 февраля 2025 года Андрея Лаврентьева, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 18 декабря. Следствие считает, что ночью 16 декабря петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в голову из травматического пистолета продавцу магазина «Алкомаркет 24» на проспекте Стачек, 15. У пострадавшего диагностировали проникающее ранение левой височной области, ушиб головного мозга и иные повреждения. Сейчас продавец находится в больнице, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Правительство Санкт-Петербурга подготовило проект постановления о продлении ограничений на запуск беспилотных летательных аппаратов. Документ появился 18 декабря на странице антикоррупционной экспертизы, обратил внимание «Ъ-СПб». «Запретить с 16.12.2024 по 16.12.2025 использование беспилотных воздушных судов (далее – БВС) на территории Санкт-Петербурга»,— говорится в проекте постановления. Это не коснется Федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, подведомственных им организаций в рамках возложенных функций. Запускать беспилотники также могут юридические или физические лица в интересах киноиндустрии или СМИ, если у них есть подтверждающие документы.

Школьница стала первой жертвой сосулек в Петербурге. Инцидент случился 16 декабря на улице Зины Портновой. Медики оказали 11-летней девочке помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Аналогичный инцидент случился в Ленобласти, ушибленную рану мягких тканей головы получил житель Гатчины.

Новым премьер-министром Киргизии стал выпускник Ленинградского финансово-экономического институт по специальности «Экономист» (ныне СПбГЭУ — «Ъ») Адылбек Касымалиев, сообщает «Интерфакс». На этом посту он сменил Акылбека Жапарова, которого вместе с заместителем Исламбеком Кыдырычевым задержали 7 декабря по подозрению в коррупции. Следователи считают, что политики были связаны с махинациями в сфере электронных товарно-транспортных накладных. Ущерб от поддельных акцизов оценивают в 5,3 млрд долларов. Президент страны Садыр Жапаров пояснил, что решился на кадровые постановки, чтобы не было конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела.

Комитет по градостроительству Санкт-Петербурга (КГА) объявит конкурс на разработку объемно-пространственных и фасадных решений вестюбиля станции метро «Лиговский проспект — 2» во второй половине января 2025 года, сообщили представители комитета на сегодняшнем заседании градсовета Петербурга. Задачами конкурса будет предложить композиционно-образное решение объекта, интегрированное в панорамы Лиговского проспекта с учетом окружающей застройки. Вторая задача — создать такой облик здания, чтобы он формировал въездную зону нового вокзала ВСМ. Первый этап конкурса будет открытым, принять участие в нем смогут любые архитектурные бюро и команды. 5-10 отобранных команд пройдут дальше во второй этап конкурса.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым на ж/д станции Княжая в Мурманской области. По последним данным, ранения получили 17 человек. Впоследствии стало известно, что одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. К месту происшествия был направлен вертолет территориального центра медицины катастроф. По аварии работает оперативный штаб. Губернатор региона Андрей Чибис прервал свою командировку в Москве и срочно вылетел в Мурманск. В пресс-службе РЖД сообщили, что семье погибшей будет выплачено 2 млн 200 тыс. рублей. Также компенсации получат пострадавшие.

Жительница Санкт-Петербурга оставила младенца в торговом центре «Порт Находка» около станции метро «Рыбацкое». В записке попросили позаботиться о ребенке. В пресс-службе ГСУ СКР по городу сообщили о проведении проверки по факту обнаружения младенца. По информации ведомства, мать оставила его без присмотра и покинула торговый центр. Обстоятельства инцидента также устанавливает прокуратура Невского района. После осмотра медиками мальчика госпитализировали.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Яны Шиловой, директора производства пищевой продукции АО «Грин Бокс» (Green Box), специализирующегося на изготовлении готовых кулинарных блюд, сообщает пресс-служба ведомства 18 декабря. По версии следствия, в сентябре 2023 года около 300 петербуржцев, заказавших еду от компании через сервис по доставке продуктов «Самокат», отравились. В больнице у них диагностировали заражение сальмонеллезом. Тогда по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Объем ввода на начало декабря в сегменте офисной недвижимости в Петербурге составил 36,8 тыс. кв. м. Соответствующий вывод сделали аналитики консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International, которые подвели предварительные итоги 2024 года. Фактический объем нового строительства по итогам уходящего года оказался вполовину меньше ожидаемого. По итогам года он не превысит 40 тысяч «квадратов», что станет самым низким значением за всю историю наблюдений. Общий объем рынка офисов в городе сейчас составляет 4,89 млн кв. м. В следующем году к вводу в эксплутацию готовят 181,1 тыс. кв. м. В основном это здания класса А. Примечательно, что около 60% из них не выйдут на открытый рынок, так как эти площади были арендованы крупными компаниями еще на этапе строительства (новые очереди «Невской Ратуши» и «Северной Пальмиры»).

В Петербурге задержан основатель и бывший руководитель частной скорой помощи Coris Лев Авербах. Его подозревают в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, под следствием также находится нынешний гендиректор компании Дмитрий Ванин. Еще один фигурант дела был отпущен под подписку о невыезде. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «трое местных жителей из числа руководства медицинской клиники» организовали канал незаконной миграции в РФ. Как установило следствие, иностранцам за деньги продавались приглашения якобы на прохождение лечения.