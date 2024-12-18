Петербург побил антирекорд по вводу новых офисов в 2024 году

Объем ввода на начало декабря в сегменте офисной недвижимости в Петербурге составил 36,8 тыс. кв. м. Соответствующий вывод сделали аналитики консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International, которые подвели предварительные итоги 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фактический объем нового строительства по итогам уходящего года оказался вполовину меньше ожидаемого. По итогам года он не превысит 40 тысяч «квадратов», что станет самым низким значением за всю историю наблюдений. Общий объем рынка офисов в городе сейчас составляет 4,89 млн кв. м.

В следующем году к вводу в эксплутацию готовят 181,1 тыс. кв. м. В основном это здания класса А. Примечательно, что около 60% из них не выйдут на открытый рынок, так как эти площади были арендованы крупными компаниями еще на этапе строительства (новые очереди «Невской Ратуши» и «Северной Пальмиры»).

Арендные ставки в связи со сложившейся ситуаций выросли. К концу года стоимость аренды офисов класса А с качественной отделкой и мебелировкой увеличилась на 40,5%. Как утверждают аналитики, конкуренция за доступные лоты продолжит расти, следовательно и арендные ставки тоже.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге за 2024 год введут порядка 3 млн квадратных метров жилой недвижимости. Это на 4% меньше прошлогоднего результата, который составил чуть больше 3,1 млн «квадратов».

Андрей Маркелов