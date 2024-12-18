Подозреваемого в попытке поджога военкомата на Чайковского арестовали

Петроградский районный суд арестовал до 17 февраля Даниила Павлова, подозреваемого в попытке поджога военкомата. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как полагает следствие, вечером 17 декабря Павлов метнул несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону входной двери военного комиссариата Центрального района, из-за чего в здании вспыхнул огонь. Утром 18 декабря стало известно о задержании подозреваемого.

Отмечается, что фигурант против ареста не возражал. Ему грозит срок по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Дарья Астанина