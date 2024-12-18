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Коммерсантъ FM
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Экс-главу частной скорой Coris задержали по делу об организации незаконной миграции

В Петербурге задержан основатель и бывший руководитель частной скорой помощи Coris Лев Авербах. Его подозревают в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, под следствием также находится нынешний гендиректор компании Дмитрий Ванин. Еще один фигурант дела был отпущен под подписку о невыезде.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «трое местных жителей из числа руководства медицинской клиники» организовали канал незаконной миграции в РФ. Как установило следствие, иностранцам за деньги продавались приглашения якобы на прохождение лечения.

«Затем на Едином портале государственных и муниципальных услуг сообщники размещали об этих гражданах сведения, которые в свою очередь подлежали автоматической передаче в Пограничную службу ФСБ России для последующего пропуска мигрантов на территорию Российской Федерации»,— сообщили в главке.

Таким образом на территорию РФ незаконно приехали по меньшей мере восемь иностранцев. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов, подчеркнули в региональном управлении МВД.

Дарья Астанина

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