Отравились 300 человек: дело начальницы проивзодства Green Box направили в суд

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Яны Шиловой, директора производства пищевой продукции АО «Грин Бокс» (Green Box), специализирующегося на изготовлении готовых кулинарных блюд, сообщает пресс-служба ведомства 18 декабря.

По версии следствия, в сентябре 2023 года около 300 петербуржцев, заказавших еду от компании через сервис по доставке продуктов «Самокат», отравлись. В больнице у них диагностировали заражение сальмонеллезом.

Тогда по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Ранее «Ъ-СПб» писал об этой истории. В ходе проверки производственных помещений «Грин Бокса» выяснилось, что нарушались сроки годности, условия хранения и реализации продукции, в помещениях не проводилась санитарная обработка, а персонал не проходил медосмотры.

Андрей Маркелов