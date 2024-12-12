МИД РФ напомнил о рычагах для изъятия активов после выделения США кредита Украине

У России есть рычаги, необходимые для изъятия активов западных стран в своей юрисдикции после выделения Украине кредита под доходы от замороженных российских активов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. Подобный способ финансирования Киева в ведомстве назвали «грабежом».

«Объявленное Министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве... $20 млрд под гарантии доходов от управления "замороженными", а, по сути, украденными странами "Группы семи" у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж»,— говорится в комментарии на сайте.

По мнению дипломатов, «Группа семи» готовит обоснование для того, чтобы начать расходование удерживаемых суверенных резервов, принадлежащих российской стороне. «Никакие псевдоправовые ухищрения, обильно приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без ответа»,— предупредили в МИДе.

Министерство финансов США 10 декабря объявило о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд. Заем выделяется в рамках инициативы G7 о предоставлении Украине $50 млрд с покрытием доходами от российских замороженных активов.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее признала, что у России есть законные права на замороженные активы, однако Москва не получит их, пока средства не будут использованы «на восстановление Украины». При этом госпожа Каллас высказала мнение, что к этому времени от российских активов «что-то останется». Валери Урбен, глава депозитария Euroclear, где хранится больше всего российских замороженных средств, заявила, что он не должен нести ответственность в случае конфискации активов.

О ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».