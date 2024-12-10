Цены пошли на взлет

На фоне высокого спроса стоимость авиабилетов в Сочи к Новому году стремительно растет. По данным экспертов, 28–31 декабря цены увеличатся на 20–25%, а накануне праздника, 31 декабря, подорожание может достичь 60% от стандартных тарифов. Несмотря на это, Сочи остается в топе самых популярных направлений на новогодние праздники.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Сочи вошел в тройку самых популярных новогодних направлений, по данным Ozon Travel, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Однако высокий спрос на перелеты оказывает значительное давление на цены. Сейчас средний чек на билет из Москвы в Сочи и обратно составляет 30 тыс. руб., ближе к Новому году стоимость увеличится, прогнозируют эксперты.

«На ценообразование влияют спрос и доступность предложений. Мы видим, что популярность Сочи как направления продолжает расти, что поддерживает положительную динамику цен»,— добавили в Ozon Travel.

В сервисе отмечают, что главной стратегией экономии остается раннее бронирование: путешественники, планировавшие поездку заранее и купившие билеты летом, смогли сэкономить до 26%.

По данным сервиса «Купибилет», пиковыми датами вылетов станут 28 и 29 декабря, когда цены поднимутся на 20–25%. На 31 декабря ожидается подорожание до 60% относительно стандартных тарифов.

«Рост цен обусловлен высокой загрузкой рейсов. Разница между стоимостью билетов, купленных за несколько месяцев до вылета, и текущими тарифами составляет до 35%. Наиболее выгодные предложения уже разобраны»,— пояснили в пресс-службе сервиса.

Средняя стоимость билетов в Сочи на пиковые даты в ноябре составляла 14,8 тыс. руб. Цены на билеты в декабре—январе выросли на 29% по сравнению с данными прошлого года.

По данным сервиса «Купибилет», для путешественников, ищущих оптимальные цены, лучшие предложения сейчас у авиакомпании «Уральские авиалинии», Nordwind и Utair. По словам экспертов, билеты «Аэрофлота» относятся к категории самых дорогих.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что на период новогодних праздников запланировано увеличение числа рейсов, но прогнозируемая заполняемость рейсов остается на уровне 95% и более. Экономкласс продолжает пользоваться наибольшим спросом.

«Динамическое ценообразование позволяет гибко реагировать на изменение спроса, но очевидно, что раннее бронирование дает больше шансов приобрести билеты по минимальной цене»,— уточнили в авиакомпании.

Остальные авиаперевозчики на запрос «Ъ-Сочи» не ответили.

По данным главы Сочи Андрея Прошунина, в период новогодних и рождественских праздников курорт ожидает почти полмиллиона туристов. По данным вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, аэропорт Сочи примет 3,5 млн человек в осенне-зимний период 2024/25 года. Запланированы полеты по 74 направлениям — 51 внутренним и 23 международным. Аэропорт Сочи с 24 февраля 2022 года остается единственной открытой воздушной гаванью Краснодарского края. Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика закрыты для приема судов по решению Росавиации.

Мария Удовик