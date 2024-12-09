Премьер-министр Сирии согласился передать власть в стране исламистам

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности передать власть лидерам антиправительственных сил, свергнувших президента Башара Асада. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». О готовности к передаче власти телеканалу также заявил спикер Народного совета Сирии Хаммуда Сабаг.

«Мы осуществим волю народа к переменам. И мы очень уверены в тех, кто управляет следующим этапом»,— сказал премьер-министр телеканалу. Ранее сообщалось, что после бегства Башара Асада из страны Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не покинет Сирию. Он также сообщал о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении президента. По сообщению МИД РФ, господин Асад добровольно сложил с себя полномочия после переговоров с исламистами и покинул страну. Вскоре Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании бывшего президента. Позднее стало известно, что Башар Асад с семьей прибыл в Москву. Россия предоставила ему убежище. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Россия также находится в контакте с лидерами исламистов.

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