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Коммерсантъ FM
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«Известия»: в Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра I

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) обнаружили поддельный указ императора Петра I, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник. По его словам, речь идет об Указе императора Петра I от 11 ноября 1723 года.

Как рассказал собеседник газеты, заместитель директора РГВИА обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить документ, выставленный сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании. Замдиректора попросила проверить документ на принадлежность к фонду архива.

Полиция обнаружила документ, идентичный тому, который выставили на аукционе. Однако при более детальном осмотре было установлено, что находящийся в российском архиве указ — подделка. В настоящий момент по факту кражи подлинника ведется расследование.

В конце октября стало известно, что подлинник одного из указов Петра II был украден из РГВИА и заменен муляжом. Спустя неделю документ был продан на французском аукционе Aguttes за €3,1 тыс. Российское посольство в Париже добивалось отмены сделки и возвращения подлинника в архив. В аукционном доме провели расследование и не нашли «оснований для отмены продажи».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Петр II ушел безвозвратно».

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